Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло назвал имя лучшего футболиста современности. Об этом сообщает Marca.

По его мнению, таковым является форвард каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.

«Он — гений, лучший в истории. На мой взгляд. Посмотрим, как изменится футбол, когда он уйдет.

Кстати, я хотел подписать его в «Ювентус», когда ему было 17 лет», — сказал Капелло.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» предложил нападающему сборной Перу Джефферсону Фарфану новый контракт с двукратным понижением зарплаты.