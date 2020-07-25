«Интер» в следующем году попробует подписать Месси

Миланский «Интер» в следующем году попробует подписать нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, руководство «нерадзурри» может предложить 33-летнему форварду, неудовлетворенному состоянием дел в стане сине-гранатовых, контракт на сумму в €50 млн. В «Интере» надеются при помощи южноамериканца привлечь дополнительных спонсоров.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси провел 33 матча, в которых смог отличиться 25 раз и отдать 23 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе может пропустить четвертьфинальную игру Лиги чемпионов против «Аталанты».