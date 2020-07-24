Тренер «Локомотива» Николич провел переговоры с Кокориным

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич провел переговоры с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, обе стороны остались довольны итогами переговоров. Отмечается, что форвард выбирает из предложений «Зенита», «Локомотива», московских клубов «Спартак» и «Динамо», казанского «Рубина» и «Сочи».

В прошедшем сезоне чемпионата России Кокорин принял участие в десяти матчах за «Сочи» на правах аренды, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи. Его контракт с «Зенитом» истекает после завершения сезона.

Ранее генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном переходе Кокорина в «Спартак».