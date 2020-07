Коби Брайант посмертно награжден премией «Эмми»

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант посмертно стал лауреатом премии «Эмми» за вклад в развитие Лос-Анджелеса, сообщается на странице американской телевизионной академии в Twitter.

Отмечается, что награду от лица семьи баскетболиста получил композитор, пятикратный лауреат премии «Оскар» и друг баскетболиста Джон Уильямс.

Брайант погиб в авиакатастрофе утром 26 января в Калифорнии. На борту вертолета помимо баскетболиста находились его 13-летняя дочь Джианна, пилот и еще шесть пассажиров. Все они погибли.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступал с 1996 по 2018 год. Он был признан самым полезным игроком (MVP) регулярного чемпионата сезона-2007/08 и MVP финальной серии 2009 и 2010 года. Он 18 раз принимал участие в Матче всех звезд, четырежды становился его MVP. Брайант занимает четвертое место в истории лиги по количеству набранных за карьеру очков.

Брайант — второй игрок в истории НБА по количеству очков, набранных за один матч. Во встрече регулярного чемпионата против «Торонто Рэпторз» атакующий защитник набрал 81 балл.

Также он дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр вместе со сборной США — в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне.

В 2018 году Брайант получил премию «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм «Дорогой баскетбол».

