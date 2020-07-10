Драчев назвал главную причину своего ухода с поста президента СБР

Четырехкратный чемпион мира, депутат Государственной думы Владимир Драчев объяснил свое решение оставить пост президента Союза биатлонистов России (СБР).

Он отметил, что сейчас ему необходимо уделить внимание политической деятельности.

«Решил сконцентрироваться на работе в Государственной думе. Стала ли критика причиной ухода? Основная причина — принятые поправки в Конституцию. Теперь необходимо провести большую работу, времени совмещать просто не хватит. В нашем биатлоне сейчас много работы, подготовка к Олимпийским играм. Я же решил работать в Государственной думе над над новыми законопроектами, в том числе относящимися к спорту.

Кого вижу своим преемником? Тут много нюансов, как и взглядов — от ответа воздержусь», — цитирует Драчева Sport24.

Ранее двукратный олимпийский чемпион заявил, что Драчев избежал позора.