«Сочи» намерен предложить Кокорину длительный контракт на €3 млн в год

Футбольный клуб «Сочи» намерен предложить нападающему Александру Кокорину длительный контракт на сумму €3 млн в год. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 29-летний форвард может не продлить действующее трудовое соглашение с петербургским «Зенитом», поэтому черноморский коллектив рассматривает возможность подписания россиянина по окончании сезона в качестве свободного агента.

Напомним, что в нынешнем сезоне Кокорин провел девять матчей, в которых смог забить семь мячей и отдать две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о лучшем игроке мира.