Боец UFC выразил благодарность скончавшемуся отцу Хабиба
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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рустам Хабилов выразил благодарность скончавшемуся отцу действующего обладателя чемпионского пояса американского промоушена Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову. Соответствующий пост спортсмен опубликовал в своем Instagram.
По его словам, знаменитый наставник сыграл большую роль в становлении как человека, а также заложил базовые принципы.
Напомним, что Нурмагомедов-старший умер 3 июля из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев прокомментировал смерть заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.