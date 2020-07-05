Японский журнал включил Тутберидзе в список самых «токсичных» тренеров

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе попала в список самых «токсичных» специалистов по версии японского издания журнала Elle.

«Тренера давно критикуют за то, что ее воспитанницы завоевывают медали в раннем возрасте и пропадают сразу же после изменений тела, связанных с возрастом», — говорится в материале издания.

Также в статье отмечается, что некоторые фигуристки группы Тутберидзе страдают от пищевых расстройств и рано завершают карьеру.

В рейтинг «токсичных» специалистов попали тренер команды Главной лиги бейсбола (MLB) «Бостон Ред Сокс» Алекс Кора, которого подозревают в мошенничестве, а также французский наставник по фигурному катанию Жиль Бейер и южнокорейский тренер по шорт-треку Чо Чже Бом, которых обвиняют в изнасиловании своих подопечных.

Ранее сообщалось, что чемпион мира среди юниоров ушел от Тутберидзе.