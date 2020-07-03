Александр Емельяненко назвал отца Хабиба «великим человеком»
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Известный боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на смерть Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.
«Великий человек. Царствие ему небесное», — цитирует Емельяненко Sport24.
Напомним, что о смерти отца действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова стало известно 3 июля. Ему было 57 лет.
В последние месяцы жизни специалист боролся с COVID-19 и спровоцированными вирусом осложнениями.
Ранее стало известно, где похоронят отца Хабиба Нурмагомедова.