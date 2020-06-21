СМИ: Гончаренко хочет покинуть ЦСКА
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Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб, сообщает «Чемпионат.com».
Отмечается, что специалист написал заявление об отставке. Руководство команды просит тренера остаться до конца чемпионата.
20 июня красно-синие уступили петербургскому «Зениту» со счетом 0:4.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «армейцы» занимают пятое место, набрав 36 очков.
Ранее экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов призвал аннулировать сезон чемпионата России.