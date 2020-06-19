Газзаев сравнил работу депутата и тренера

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Валерий Газзаев сравнил свою нынешнюю работу с работой тренера. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, обе деятельности являются крайне сложными и нацеленными на результат.

«Работа депутата — это политика, работа тренера — это спорт. Задача депутата — работать над законопроектами, что очень важно. Это очень ответственная работа, где нужно стремиться к победе», — сказал Газзаев.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» откажется от установки глушилок на стадионе «РЖД Арена» на матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга».