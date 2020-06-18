Кадыров отреагировал на решение УЕФА снять запрет на матчи в Грозном

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) снять запрет на проведение матчей под его эгидой в Грозном.

Кадыров заявил, что решение международной организации является трезвым, взвешенным и справедливым.

«Уверен, что этого решения ждали миллионы любителей футбола Северо-Кавказского федерального округа, которые хотели наблюдать за выступлениями лучших европейских топ-клубов у себя дома», — написал Кадыров во «Вконтакте».

Также глава Чечни поблагодарил главу Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина и УЕФА за проделанную работу.

В 2013 году организация запретила проводить матчи в регионах Северного Кавказа по соображениям безопасности.

Ранее сообщалось, что разрешение было получено по итогам заседания исполкома УЕФА.