Главный тренер «Барселоны» рассказал о состоянии Месси

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о состоянии аргентинского нападающего и капитана команды Лионеля Месси, передает Marca.

До этого в СМИ появилась информация о том, что форвард работает не в общей группе команды, а по индивидуальному плану из-за повреждения четырехглавой мышцы правой ноги.

«Месси в полном порядке, хорошо себя чувствует. Я не вижу никаких проблем, которые могут помешать ему сыграть завтра», — заявил специалист.

«Барселона» сыграет с «Мальоркой» 13 июня в 23.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что экс-форвард «Анжи» Это'О призвал Месси продолжать карьеру до 70 лет.