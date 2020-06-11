РУСАДА потребует от спортсменов компенсации расходов по проигранным делам
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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что организация начала работу по взысканию cо спортсменов расходов по проигранным ими делам в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Функционер отметил, что агентство беспокоят безосновательные апелляции со стороны спортсменов.
«В целях обеспечения принципа законности, предотвращения и компенсации безосновательных трат средств федерального бюджета РУСАДА начинает работу по взысканию судебных расходов по делам, которые были проиграны спортсменами в CAS», — приводит слова Гануса ТАСС.
Ране глава РУСАДА заявил, что он был против закрытых слушаний дела организации против Всемирного антидопингового агентства (WADA) в CAS.