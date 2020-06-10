Мамаев: ко мне вернулось чувство из детства, когда я играл в футбол в тюрьме

Игрок «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своих эмоциях во время игры в футбол в тюрьме, передает «Матч ТВ».

«Когда находился в тюрьме, ко мне вдруг вернулось чувство счастья из детства, когда дают мяч и возможность выйти на спортивную площадку. Ты играешь не потому, что контракт, зарплата, или тренировка по расписанию, а просто потому, что нравится. Я наслаждаюсь тем, что у меня есть в настоящий момент», — сказал Мамаев.

В текущем сезоне чемпионата России «Ростов» занимает четвертое место, набрав 38 очков.

Ранее сообщалось о том, что в «Краснодаре» могут сменить главного тренера.