Лучшая подруга Трусовой отреагировала на ее помолвку

Фигуристка Софья Самоделкина на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отреагировала на помолвку своей лучшей подруги, фигуристки Александры Трусовой, с фигуристом Макаром Игнатовым.

«Сашулечка, Макар, поздравляю», — написала Самоделкина.

Игнатов сделал предложение Трусовой ночью 17 июня. О романе Трусовой и Игнатова стало известно в январе 2024 года. До этого фигуристка встречалась с чемпионом России и Европы Марком Кондратюком.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022). Он стал первым российским фигуристом, который исполнил четыре прыжка в четыре оборота в рамках одной программы.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

С 2016 по 2020 год Трусова тренировалась в группе у Этери Тутберидзе. В мае 2020 года перешла к Евгению Плющенко, но через год вернулась к Тутберидзе.

Ранее чемпионка мира по танцам назвала Трусову революционеркой фигурного катания.