Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отряд российских боевых кораблей уйдет из Гаваны

Корабли ВМФ России покидают порт столицы Кубы

close
100%
Ramon Espinosa/AP

Корабли Военно-морского флота РФ завершили свой визит на Кубу и уходят из Гаваны. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении уточнили, что первой из порта вышла атомная подводная лодка «Казань». Следующим поднимет якорь фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», затем — танкер «Академик Пашин». Корабли провожали по музыку в исполнении почетного оркестра Революционных вооруженных сил Кубы.

Отряд Северного флота находился в порту Гаваны с 12 июня. Желающие в течение трех дней могли посетить один из его кораблей.

14 июня жители Гаваны в очередной раз собрались перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы увидеть корабли из отряда Северного флота России, прибывшие на Кубу с официальным визитом.

В середине июня стало известно, что в Средиземном море пройдет российско-египетское военно-морское учение.

Ранее Трамп обвинил Байдена в допущении учений кораблей ВМФ РФ на Карибах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами