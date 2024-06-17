Отряд российских боевых кораблей уйдет из Гаваны

Корабли Военно-морского флота РФ завершили свой визит на Кубу и уходят из Гаваны. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении уточнили, что первой из порта вышла атомная подводная лодка «Казань». Следующим поднимет якорь фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», затем — танкер «Академик Пашин». Корабли провожали по музыку в исполнении почетного оркестра Революционных вооруженных сил Кубы.

Отряд Северного флота находился в порту Гаваны с 12 июня. Желающие в течение трех дней могли посетить один из его кораблей.

14 июня жители Гаваны в очередной раз собрались перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы увидеть корабли из отряда Северного флота России, прибывшие на Кубу с официальным визитом.

В середине июня стало известно, что в Средиземном море пройдет российско-египетское военно-морское учение.

Ранее Трамп обвинил Байдена в допущении учений кораблей ВМФ РФ на Карибах.