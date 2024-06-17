Ушаков: над участниками саммита по Украине «нависало» предложение Путина

Участникам конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке пришлось учитывать мирную инициативу президента РФ Владимира Путина, а в будущем количество тех, кто будет ее рассматривать как вариант урегулирования украинского конфликта, будет только расти, считает помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. Его цитирует РИА Новости.

«Над обсуждениями в Бюргенштоке нависали мирные инициативы нашего президента. <...> Кое-кто задумался над нашим вариантом. Причем я думаю, что число последних будет увеличиваться», — заявил Ушаков.

14 июня Путин назвал условия начала переговоров о мире на Украине. Для этого ВСУ должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а Киев должен обязаться не вступать в НАТО и провести в стране денацификацию и демилитаризацию.

Участие в швейцарском саммите принимала 91 делегация, однако итоговый документ подписали не все, а 80 стран и четыре международные организации. Подробнее о содержании коммюнике и тех, кто отказался его подписывать — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили, что тезисы Зеленского уже не работают на западную аудиторию.