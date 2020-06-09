Чемпион мира по хоккею Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне

Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал информацию о том, что сотрудники полиции проводят обыск в его доме и автосалоне, который ему принадлежит.

Утром 9 июня представители Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели обыски в квартирах и офисах подозреваемых в обналичивании денег.

«Информация об обысках — правда, но у меня проблем нет. Все документы в порядке. Мы занимаемся только продажей автомобилей и их ремонтом, но никак не теми делами, которые мне, так скажем, инкриминируют. Вывод денег, обналичивание? Мой бизнес этим не занимается», — цитирует Сушинского «Чемпионат.com».

Сушинский — чемпион мира 2008 года в составе сборной России. Он выступал за «Авангард», петербургский СКА, московское «Динамо», магнитогорский «Металлург», уфимский «Салават Юлаев» и клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд».

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов приехали в коттедж бывшего хоккеиста в Петергофе, однако хозяина дома не оказалось.