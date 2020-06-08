Губерниев отреагировал на аварию с участием Ефремова

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что Заслуженный артист России Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы.

«Будь ты проклят, сволочь Миша Ефремов! Слов нет больше» — написал Губерниев в Telegram.

ДТП с участием артиста произошло в центре Москвы на Смоленской площади. Автомобиль, на котором передвигался Ефремов, вылетел на встречную полосу и столкнулся с легким грузовым автомобилем. По информации СМИ, водитель другого транспортного средства серьезно пострадал.

Ранее Губерниев раскритиковал артистов за жалобы на сократившиеся доходы.