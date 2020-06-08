Гендиректор «Анжи» рассказал о том, что некоторые игроки клуба переболели COVID-19

Генеральный директор махачкалинского «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о том, что некоторые игроки клуба переболели COVID-19, передает РИА «Новости».

«Некоторые игроки переболели. В большинстве случаев без серьезных последствий, все же организм молодой. В больницу никто не попадал, у кого-то была пневмония, у кого-то температура несколько дней или потеря обоняния. Все ребята в домашних условиях лечились», — рассказал Агарагимов.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 7 млн человек.

Ранее сообщалось о том, что футболист московского «Спартака» Зелимхан Бакаев излечился от коронавируса.