Фигу высоко оценил сотрудничество «Реала» и Роналду

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу высоко оценил сотрудничество «сливочных» и португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, длившееся с 2009 по 2018 год. Об этом сообщает Club del Deportista.

По его словам, 35-летний форвард сделал столичный клуб великим, а он, в свою очередь, сделал великим его.

Фигу заявил, что абсолютно любая команда в мире мечтала бы иметь в своей обойме такого талантливого и забивного форварда, который способен приносить пользу в каждой игре.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Эвертона» и сборной Португалии Андре Гомеш нашел общее у аргентинца Лионеля Месси и своего соотечественника Криштиану Роналду.