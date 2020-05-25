Косторная — о начале сборов: этот долгий карантин закончился

Российская фигуристка Алена Косторная высказалась о начале тренировочных сборов на базе в Новогорске.

25 мая стало известно, что фигуристы группы Этери Тутберидзе, в том числе и Косторная, отправились на базу для начала тренировочного процесса. В этот же день спортсмены и тренерский штаб сдали тесты на коронавирус.

«Всем привет! Мы уже заселились в Новогорск. Ждем результатов теста, скоро сможем приступить к тренировкам. Наконец-то этот долгий карантин закончился», — сказала фигуристка на видеозаписи в Instagram.

Косторная является действующей чемпионкой Европы.

Ранее сообщалось, что фигуристы Синицина и Кацалапов пропустят первый сбор.