Косторная — о начале сборов: этот долгий карантин закончился
Российская фигуристка Алена Косторная высказалась о начале тренировочных сборов на базе в Новогорске.
25 мая стало известно, что фигуристы группы Этери Тутберидзе, в том числе и Косторная, отправились на базу для начала тренировочного процесса. В этот же день спортсмены и тренерский штаб сдали тесты на коронавирус.
«Всем привет! Мы уже заселились в Новогорск. Ждем результатов теста, скоро сможем приступить к тренировкам. Наконец-то этот долгий карантин закончился», — сказала фигуристка на видеозаписи в Instagram.
Косторная является действующей чемпионкой Европы.
Ранее сообщалось, что фигуристы Синицина и Кацалапов пропустят первый сбор.
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Алёна передаёт всем привет из Новогорска!������ Выпуск новостей 1 канала. Hello, everyone! We're already in Novogorsk. We're waiting for COVID-19 test results. We're gonna start our training soon. Finally that quarantine is over! ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ #alenakostornaya #аленакосторная #アリョーナコストルナヤ #コストルナヤ #kostornaiateam #teamtutberidze #figureskating