Хабиб — о рейтинге Макгрегора: ты величайший боец UFC в истории Twitter

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, который не включил его в список лучших бойцов промоушена.

Макгрегор составил свой список лучших бойцов, однако Нурмагомедов не попал в него. В четверку лучших вошли Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер, Джон Джонс и сам Макгрегор.

«Ты проигрывал в полулегком весе, в легком весе и в полусреднем. Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс. Ты величайший боец UFC в истории твиттера», — написал россиянин в Twitter.

you tapped out in featherweight , you tapped out in lightweight and you tapped in welterweight , you never defended title in the UFC or Cage Warriors , you gave up more than GSP , Spider and Bones all together.

you greatest @ufc fighter in twitter history.