Гаджиев рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о состоянии отца и тренера российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова, передает «Спорт-Экспресс».

Специалист находится в тяжелом состоянии в одной из московских клиник. Сообщается, что у него диагностирован коронавирус, Нурмагомедов-старший впал в кому.

«Его состояние остается стабильно тяжелым. За вчера не было никаких изменений», — заявил Гаджиев.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев поддержал Хабиба в связи с болезнью отца.