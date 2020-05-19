СМИ: 1/4 финала ЛЧ будет состоять из одного матча

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вопрос о том, в каком формате завершатся еврокубковые турниры, передает AS.

Ожидается, что 1/4 финал будет состоять из одного матча, а затем пройдет «Финал четырех», который будет сыгран в Стамбуле. Данный формат будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета УЕФА, который запланирован на 17 июня.

Напомним, Лига чемпионов приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции.



Ранее в УЕФА рассказали, какие изменения готовят для Евро-2020.