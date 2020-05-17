Семак выразил надежду на возвращение Кокорина в «Зенит»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак надеется на возвращение нападающего Александра Кокорина в стан сине-бело-голубых по окончании арендного соглашения с «Сочи». Об этом он сообщил во время прямого эфира в Instagram-аккаунте «Матч ТВ».

По его словам, 29-летний форвард способен усилить команду с берегов Невы и помочь ей добиться лучших результатов.

Специалист выразил надежду, что руководство «Зенита» вернется к этому вопросу в межсезонье.

Напомним, что в весеннем отрезке текущего чемпионата России Кокорин провел четыре матча, в которых смог забить три мяча и отдать одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что защитник «Милана» Диего Ласкальт может перейти в один из трех клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).