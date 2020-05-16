Мбаппе не перейдет в «Реал» из-за коронавируса

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе решил не покидать парижский клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает издание L'Équipe.

По информации источника, такое решение футболиста связано с финансовым кризисом, возникшим из-за пандемии коронавируса.

Текущее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до лета 2022 года, СМИ информировали, что в услугах форварда заинтересован мадридский «Реал». При этом испанская команда не намерена отказываться от трансфера и попытается подписать игрока в 2021 году.

Ранее сообщалось, что глава УЕФА считает решение о завершении Лиги 1 преждевременным.