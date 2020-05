Конор: молюсь за здоровье отца Хабиба

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор высказался в своем Twitter о состоянии здоровья отца действующего обладателя чемпионского пояса Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.

По его словам, Нурмагомедов-старший является выдающимся тренером, воспитавшим огромное число чемпионов мира.

«Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Человек, создавший чемпионов мира по всем дисциплинам борьбы. Больше, чем мы даже знаем. Настоящий гений единоборств!

Очень опечален, услышав эту новость сегодня вечером. Молюсь за семью Нурмагомедовых в это тяжелое время», — написал Макгрегор.

Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт заявил, что Хабиб Нурмагомедов готов провести бой в сентябре.

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.

A true martial genius!

Very saddened upon hearing this news tonight.

Praying for the Nurmagomedov family at this time https://t.co/OVklQphPgN