Уткин подвел итоги конфликта с Соловьевым

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Блогер Василий Уткин высказался о конфликте с телеведущим Владимиром Соловьевым.

Бывший спортивный комментатор отметил, что является «мирным парнем».

«В данном случае всё началось просто с того, что Соловьев немножко не рассчитал свои силы и почему-то решил на меня прыгнуть. А я думаю, что зря это сделал. И вообще, это люди зря делают», — приводит слова блогера сайт радиостанции «Эхо Москвы».

Уткин и Соловьев устроили заочную перепалку после того, как блогер раскритиковал действия властей на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это телеведущий назвал бывшего комментатора «психически больным». После взаимных оскорблений Уткин вызвал своего оппонента на баттл, однако Соловьев отказался от предложения.

Ранее бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением относительно конфликта между Уткиным и Соловьевым.