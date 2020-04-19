«Тоттеннхэм» призвали подписать Дзюбу
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Британское издание HITC предложило лондонскому «Тоттенхэм Хотспур» приобрести нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу.
«Приоритетом для «Тоттенхэма» должно являться подписание сменщика для Гарри Кейна перед началом следующего сезона. 31-летний россиянин из тех футболистов, которых так любит главный тренер команды Жозе Моуринью. Дзюба может скидывать мячи на партнеров, да и сам забивать голы не стесняется», — говорится в материале издания.
В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба принял участие в 21 матче, в которых забил 13 мячей и отдал девять результативных передач.
Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал новость о возможном переходе Дзюбы в римский «Лацио».