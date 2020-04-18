Экс-наставник сборной России по футболу рассказал о жизни в самоизоляции

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Экс-наставник сборной России по футболу Борис Игнатьев рассказал о жизни в самоизоляции, передает РИА «Новости».

«Как человек законопослушный, уважающий и любящий себя, нахожусь за городом в своем доме. Держу себя в форме, работаю на тренажерах. Не хочу навредить себе и ближним», — рассказал Игнатьев.

Напомним, в мире продолжается пандемия опасной инфекции. Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановлен до 31 мая.



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