Созин: пандемия — это когда девять миллионов умирает

<img src="//img.gazeta.ru/files3/611/13052611/RIAN_6216223.HR-pic905-895x505-58981.jpg">

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о коронавирусе, передает «Чемпионат.com».

«У меня есть знакомые в Италии, Швейцарии, Украине и Саратове. Никто не заболел. Пандемия — это когда девять миллионов умирает. Сейчас идет пандемия страха. Умерло 170 человек. У нас в день от других проблем больше умирает. Все сошли с ума и закрыли весь мир», — сказал Созин.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 2,1 млн человек.

Ранее полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Марко Верратти рассказал о жизни во время пандемии коронавирусной инфекции.