Боец Сехудо снялся c UFC 250

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо снялся c UFC 250. Об этом он написал в своем Instagram.



Напомним, что очередной турнир должен был состояться 9 мая в бразильском Сан-Паулу.

«Спасибо за тренировки моим спарринг-партнерам и наставникам. Неистовство величайшего откладывается на более поздний срок.

Я вернусь в октагон в другой день», — написал Сехудо.

Ранее сообщалось, что действующий обладатель чемпионского пояса в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что не верит в окончание пандемии коронавирусной инфекции к осени.