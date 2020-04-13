Боец Сехудо снялся c UFC 250
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо снялся c UFC 250. Об этом он написал в своем Instagram.
Напомним, что очередной турнир должен был состояться 9 мая в бразильском Сан-Паулу.
«Спасибо за тренировки моим спарринг-партнерам и наставникам. Неистовство величайшего откладывается на более поздний срок.
Я вернусь в октагон в другой день», — написал Сехудо.
Ранее сообщалось, что действующий обладатель чемпионского пояса в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что не верит в окончание пандемии коронавирусной инфекции к осени.