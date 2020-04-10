Тарасова прокомментировала призыв Медведевой помогать больницам
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала призыв фигуристки Евгении Медведевой помогать больницам, передает Sport24.
Напомним, в мире продолжается пандемия коронавируса.
«Всегда хорошо помогать. Конечно, кто может помочь, должны это сделать. Мы сможем протянуть руку помощи, когда вирус закончится. Мы можем организовать показательное выступление, а деньги пойдут в фонд больницы», — сказала Тарасова.
Ранее Медведева призвала спортсменов помогать больницам.