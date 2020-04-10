Тарасова прокомментировала призыв Медведевой помогать больницам

<img src="//img.gazeta.ru/files3/771/13036771/2020-04-02T155204Z_853329648_HP1EG4213JQ30_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-NEW-YORK-pic905-895x505-96166.jpg">

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала призыв фигуристки Евгении Медведевой помогать больницам, передает Sport24.

Напомним, в мире продолжается пандемия коронавируса.

«Всегда хорошо помогать. Конечно, кто может помочь, должны это сделать. Мы сможем протянуть руку помощи, когда вирус закончится. Мы можем организовать показательное выступление, а деньги пойдут в фонд больницы», — сказала Тарасова.



Ранее Медведева призвала спортсменов помогать больницам.