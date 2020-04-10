Хабиб отреагировал на перенос турнира UFC 249

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Российский боец Хабиб Нурмагомедов отреагировал на перенос турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249, передает «Спорт-Экспресс».

Турнир, который должен был состояться 18 апреля, был отменен из-за пандемии коронавируса, несмотря на то, что президент промоушена Дана Уайт до последнего надеялся провести мероприятие и был готов арендовать для этого частный остров.

Нурмагомедов должен был биться в главном поединке против американца Тони Фергюсона, однако принял решение отказаться от боя. Его должен был заменить еще один представитель США Джастин Гэтжи.

«Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки. Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие! — Всегда полагайтесь на Аллаха», — написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что боец ММА поблагодарил Уайта за попытку провести UFC 249.