В ЦСКА договорились о сокращении зарплат в конце марта

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В московском ЦСКА еще в конце марта договорились с футболистами и тренерским штабом о сокращении зарплат, передает Sport24.

Напомним, чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) прерван до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что в марте игроки и тренеры получат на 40% меньше, а в апреле и мае — на 50%.

В текущем сезоне РПЛ «армейцы» занимают пятое место, набрав 36 очков.



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