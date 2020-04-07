В ЦСКА договорились о сокращении зарплат в конце марта
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В московском ЦСКА еще в конце марта договорились с футболистами и тренерским штабом о сокращении зарплат, передает Sport24.
Напомним, чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) прерван до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
Отмечается, что в марте игроки и тренеры получат на 40% меньше, а в апреле и мае — на 50%.
В текущем сезоне РПЛ «армейцы» занимают пятое место, набрав 36 очков.
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