«Сельта» не дала Смолову добро на поездку в Россию, сообщает источник

<img src="//img.gazeta.ru/files3/313/12963313/EQ7Go6lWsAAwYu--pic905-895x505-24232.jpg">

Испанская «Сельта» не дала добро нападающему Федору Смолову на поездку в Россию, сообщает Metaratings.ru со ссылкой на близкий к руководству клуба источник.

5 апреля стало известно, что, несмотря на строгий карантин, российский форвард покинул Испанию и вернулся на родину. Позднее в своем Instagram Смолов опубликовал пост, где заявил, что все действия были согласованы с клубом.

«Спросить разрешение — это одно, но добро на поездку в руководстве «Сельты» ему никто не дал. Это чистой воды «самоволка», — отметил источник.

Также было добавлено, что выкупать Смолова у «Локомотива» «Сельта» после его поступка не будет.

Ранее Смолов рассказал, почему покинул Испанию.