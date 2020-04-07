«Сельта» не дала Смолову добро на поездку в Россию, сообщает источник
Испанская «Сельта» не дала добро нападающему Федору Смолову на поездку в Россию, сообщает Metaratings.ru со ссылкой на близкий к руководству клуба источник.
5 апреля стало известно, что, несмотря на строгий карантин, российский форвард покинул Испанию и вернулся на родину. Позднее в своем Instagram Смолов опубликовал пост, где заявил, что все действия были согласованы с клубом.
«Спросить разрешение — это одно, но добро на поездку в руководстве «Сельты» ему никто не дал. Это чистой воды «самоволка», — отметил источник.
Также было добавлено, что выкупать Смолова у «Локомотива» «Сельта» после его поступка не будет.