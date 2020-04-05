Футболисты «Динамо» согласились на понижение зарплат

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Футболисты московского «Динамо» согласились на понижение зарплат из-за пандемии коронавируса, передает «Чемпионат.com».

Отмечается, что зарплата игрокам будет снижена на 40 процентов за апрель и на 20 процентов за март.

Напомним, чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) отложен до 31 мая.

Футболисты и руководство бело-голубых оказали помощь в оборудовании комнаты отдыха для врачей в больнице в Коммунарке, где лечат пациентов, которые заразились инфекцией.



Ранее Александр Кокорин оценил ситуацию с коронавирусом в России.