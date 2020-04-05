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Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин оценил ситуацию с коронавирусом в России. Его слова передает «СЭ».

По его словам, главное в сложившейся ситуации — не паниковать.

«Все смотрят видео с известными врачами, сложилась уже куча разных мнений. Важно пересидеть пандемию дома и не контактировать с людьми. В Москве на улице никого нет, это хорошо. Все правильно поняли», — сказал Кокорин.

Ранее сообщалось, что нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп назвал свою главную цель в команде.