Кокорин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин оценил ситуацию с коронавирусом в России. Его слова передает «СЭ».
По его словам, главное в сложившейся ситуации — не паниковать.
«Все смотрят видео с известными врачами, сложилась уже куча разных мнений. Важно пересидеть пандемию дома и не контактировать с людьми. В Москве на улице никого нет, это хорошо. Все правильно поняли», — сказал Кокорин.
Ранее сообщалось, что нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп назвал свою главную цель в команде.