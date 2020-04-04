Названа дата завершения отборочных турниров к Олимпийским играм — 2021
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Названа дата завершения всех квалификационных соревнований к летним Олимпийским играм в Токио, которые состоятся в 2021 году, сообщает портал Inside the Games.
Согласно информации из письма Международного олимпийского комитета (МОК), все турниры должны быть завершены до 29 июня 2021 года. Сами Игры состоятся с 23 июля по 8 августа.
Летние Олимпийские игры были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что олимпийская деревня в Токио может быть использована в качестве больницы.