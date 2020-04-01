Председатель Федерации футбола Белоруссии: мы закупили 500 литров антисептика

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Председатель Федерации футбола Беларуси Владимир Базанов рассказал о том, почему в стране продолжается национальный чемпионат, сообщает «Прессбол».

Напомним, чемпионат Белоруссии — единственный футбольный турнир в Европе, который сейчас продолжается. Остальные соревнования прерваны из-за пандемии коронавируса.

«Критической ситуации нет, поэтому мы продолжаем чемпионат. Ко второму туру закупили 500 литров антисептика, развезли по стадионам. Главное, чтобы люди мыли руки, пользовались антисептиком, не приходили больными на стадион. Если будет критическая ситуация, то мы остановим турнир», — сказал Базанов.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 42 тысяч человек, 178 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 859 тыс.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.