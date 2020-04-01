Супруга российского игрока НХЛ запаслась в США гречкой
Супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгения Малкина Анна Кастерова рассказала о созданных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции продуктовых запасах. Об этом сообщает «Чемпионат».
По ее словам, в американских магазинах активно раскупают гречку, так как она имеет долгий срок хранения и приятный вкус.
Также Кастерова заявила, что от панических и депрессивных настроений спасает бег.
«Это единственный момент разрядки, потому что во время пробежки я могу от всего абстрагироваться. Но сильных психологических потрясений со мной не произошло», — сказала Кастерова.
Ранее сообщалось, что НХЛ продлила самоизоляцию команд команд до 15 апреля из-за распространения коронавируса.