Супруга российского игрока НХЛ запаслась в США гречкой

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Супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгения Малкина Анна Кастерова рассказала о созданных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции продуктовых запасах. Об этом сообщает «Чемпионат».

По ее словам, в американских магазинах активно раскупают гречку, так как она имеет долгий срок хранения и приятный вкус.

Также Кастерова заявила, что от панических и депрессивных настроений спасает бег.

«Это единственный момент разрядки, потому что во время пробежки я могу от всего абстрагироваться. Но сильных психологических потрясений со мной не произошло», — сказала Кастерова.

Ранее сообщалось, что НХЛ продлила самоизоляцию команд команд до 15 апреля из-за распространения коронавируса.