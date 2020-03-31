Черчесов: Кокорин и Мамаев еще не заслужили вызов в сборную России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/989/12167989/MyCollages-pic905-895x505-20398.jpg">

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что форвард «Сочи» Александр Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев еще не заслужили вызов в национальную команду.

Об передает ТАСС со ссылкой на YouTube-канал сборной.

«Я с Кокориным не разговаривал, мой номер с этого времени не менялся. Я уже говорил и могу только повторить: после большого перерыва в футболе его задача — восстановить свои лучшие качества, убедить всех, что он уже созрел для следующего шага. То, что произошло, не красит любого человека, не только спортсмена... Но раз случилось, значит случилось, он свое отбыл. Мы все это время обходились без него, если бы сейчас был сбор, я бы Кокорина не вызвал.

В настоящий момент задача Кокорина — показывать свои лучшие качества, чтобы стать снова важным для нас. Мамаева я бы тоже не вызвал. Его у нас вообще ни разу не было, я его хуже знаю», — порассуждал Черчесов.

Напомним, что в октябре 2018-го Мамаев и Кокорин угодили за решетку после участия в двух драках в центре Москвы. 17 сентября 2019 года скандальные спортсмены вышли на свободу по УДО

Ранее Черчесов рассказал о работе сборной России во время карантина.