Свечникова назвали игроком-открытием «Каролины»

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала российского нападающего Андрея Свечникова игроком-открытием »Каролины Харрикейнз» сезона-2019/20, передает официальный сайт Лиги.

За те матчи регулярного чемпионата, которые прошли до паузы, которую объявили из-за пандемии коронавируса, россиянин набрал 61 (24+37) очко за 68 игр. Он поднялся на второе место в списке снайперов «Каролины» и на третье в списке бомбардиров.

«19-летний россиянин уже без всяких оговорок зарекомендовал себя игроком, который может в одиночку решить исход любого матча», — сказано в заявлении НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин и Кузнецов провели совместную тренировку.