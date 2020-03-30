Чемпионат Англии могут доиграть в изолированных лагерях

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Английская премьер-лига (АПЛ) может возобновить сезон летом в изолированных лагерях, сообщает The Independent.

По информации издания, руководство лиги рассматривает вариант проведения оставшихся 92 матчей в лагерях Лондона, Бирмингема, Лестера и Ноттингема, а также на тренировочных базах. Игры будут проводиться каждый день без зрителей. Встречи первенства будут транслироваться по телевидению.

Отмечается, что данная идея получила поддержку правительства Великобритании.

Розыгрыш чемпионата Англии была приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 35 тыс. человек, 156 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 740 тыс. В Великобритании умерли более тысячи человек.

Ранее игрок «Астон Виллы» призвал фанатов соблюдать карантин и в тот же день попал в ДТП.