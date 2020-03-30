Вратарь «Динамо» Шунин поддержал больного коронавирусом Лещенко

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Вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин поддержал больного коронавирусом болельщика бело-голубых Льва Лещенко. Трогательный пост футболист опубликовал в своем Instagram.

Футболист пожелал именитому артисту скорейшего выздоровления и выразил надежду, что уже в ближайшем будущем Лещенко сможет исполнить свои песни на центральном стадионе «Динамо».

Напомним, что 78-летний певец в настоящее время находится в общей палате больницы в Коммунарке.

Ранее сообщалось, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отказался говорить об Оливье Жиру и сравнил его с машиной для картинга.