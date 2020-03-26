Умер брат Пеле
close
Брат трехкратного чемпиона мира Пеле Зека Насименту скончался в возрасте 77 лет, сообщает Globo Esporte.
По информации издания, на протяжении последних лет Насименту боролся с раком простаты. Отмечается, что похороны пройдут 26 марта на мемориальном кладбище в Сантосе. В настоящее время неизвестно, сможет ли присутствовать на церемонии Пеле, перенесший операцию по замене тазобедренного сустава в феврале 2020 года. Как сообщают СМИ, экс-футболист находится в самоизоляции из-за коронавируса.
Зека выступал за «Сантос» с 1961 по 1962 год. Он принял участие в 15 матчах и забил четыре мяча.