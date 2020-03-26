Игрок «Спартака» о скупающих гречку россиянах: люди с ума сошли

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Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко поделился мнением о ситуации в России в связи с пандемией коронавируса COVID-19. В интервью YouTube-каналу сборной России 22-летний футболист осудил поведение граждан, которые создают атмосферу паники.

«Я не впадаю в общечеловеческую панику. Люди вообще с ума сошли: гречку, туалетную бумагу скупают. Этого вообще не пойму, чисто русские наши люди. Чуть что — сразу в магазин все скупать, тушенку. Делаю ли так я? Я — нет. У меня дома все свежее. Купил, поел, сходил еще купил», — заявил Максименко.

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зафиксирован в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, количество заболевших в мире превышает 442 тысяч людей, случаев с летальным исходом — 20418. В России официально заражены коронавирусом 658 граждан.