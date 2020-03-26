Игрок «Спартака» о скупающих гречку россиянах: люди с ума сошли
Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко поделился мнением о ситуации в России в связи с пандемией коронавируса COVID-19. В интервью YouTube-каналу сборной России 22-летний футболист осудил поведение граждан, которые создают атмосферу паники.
«Я не впадаю в общечеловеческую панику. Люди вообще с ума сошли: гречку, туалетную бумагу скупают. Этого вообще не пойму, чисто русские наши люди. Чуть что — сразу в магазин все скупать, тушенку. Делаю ли так я? Я — нет. У меня дома все свежее. Купил, поел, сходил еще купил», — заявил Максименко.
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зафиксирован в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, количество заболевших в мире превышает 442 тысяч людей, случаев с летальным исходом — 20418. В России официально заражены коронавирусом 658 граждан.
⚠️ Время классного контента ⚠️— Сборная России (@TeamRussia) March 25, 2020
Мы пришли в гости к Александру Максименко – и получили мастер-класс, как нужно сидеть дома. Тренировки, книжки, фильмы и атмосфера. Всё есть в видео с голкипером молодёжки на нашем канале:https://t.co/EmU3pnv670 pic.twitter.com/5Nz8OkFqKW