Президент КХЛ прокомментировал решение завершить сезон

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов прокомментировал решение завершить сезон, передает пресс-служба лиги.

«Мы вынуждены досрочно завершить сезон. Решение далось нам непросто. Важно здоровье игроков и зрителей. Никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей», — заявил Морозов.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 18 тысяч человек, 109 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 422 тыс.



Ранее КХЛ досрочно завершила сезон.