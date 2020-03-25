Президент КХЛ прокомментировал решение завершить сезон
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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов прокомментировал решение завершить сезон, передает пресс-служба лиги.
«Мы вынуждены досрочно завершить сезон. Решение далось нам непросто. Важно здоровье игроков и зрителей. Никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей», — заявил Морозов.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 18 тысяч человек, 109 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 422 тыс.
Ранее КХЛ досрочно завершила сезон.